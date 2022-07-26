В Кургане состоялся концерт в честь памяти Владимира Высоцкого

25 июля, в день ухода из жизни Владимира Семёновича Высоцкого курганские музыканты песнями почтили память великого композитора, поэта и актера театра и кино. Событие проходило на крыльце. Светлана Бойко, сотрудница библиотеки им. Югова и, как правило, ведущая этих концертов, поделилась мыслями: «Я считаю, что в 42 года он не умер, голос его звучит. Люди о нём помнят, знают». Также она рассказала, что в память о любимом многими артисте в зале музыкально-нотной литературы открывается выставка, которую можно посетить до 31 июля. Экспонаты из «Фонда Владимира Высоцкого» перенесут гостей библиотеки в прошлое. Тут представлены грампластинки, небольшие бюсты поэта, его малоизвестные стихи, самиздатовские книги, некоторые факты из биографии. В библиотеке им. Югова также можно послушать пластинку «Автопортрет», подаренную Ниной Максимовной Высоцкой, а затем переданную фонду Высоцкого Вячеславом Григорьевичем и Евгением Аванесовым.

Наталья Курьятова, председатель Курганского регионального общественного благотворительного фонда имени Владимира Высоцкого «Наша Забота», вспомнила слова постоянной участницы концерта памяти В. Высоцкого Бессоновой Ирины «Высоцкий – это вселенная». И действительно, всенародная любовь ему досталась. «Он и при жизни был легендой. Экипаж, когда отменили все рейсы, пошёл на подсудное дело, но посадил Высоцкого в самолет и они улетели, куда ему нужно было», - рассказала Наталья Курьятова. Организаторы мероприятия отметили важность проведения в Кургане дней памяти дважды в год – на день рождения и день смерти музыканта. Также было отмечено, что с каждым концертом количество зрителей и участников увеличивается. Молодёжь в свою очередь не даёт забыть о Владимире Высоцком, исполняя и слушая его стихи и песни.

Концерт памяти «Он умер, но и всё же он поёт» включил в себя выступления музыкантов, чтецов с творчеством Владимира Семёновича. Первое исполненное произведение – «Баллада о борьбе» от Анны Коневой. Публика озарилась восхищенными взглядами – девушка спела очень душевно, создав нужную атмосферу мероприятия. Окончание песни – и первые громкие аплодисменты. Затем выступлением зрителей порадовал Николай Руденко, исполнив «Купола». Николай Бардин, который сам является актёром и поэтом, прочитал 2 своих любимых стихотворения Владимира Высоцкого – «У неё всё своё – и бельё, и жильё…» и «Райские яблоки». Стихи в исполнении профессионального актёра прозвучали так искренне, эмоционально – каждое слово будто отдавалось в голове и сердце. Из импровизированного зала послышались крики «Браво!», когда Николай закончил своё выступление. Ольга Новикова исполнила песню Владимира Высоцкого на французском, испанском и русском языках, что не смогло не покорить публику. Руководитель студии «Счастье» Любовь Орлова исполнила песню «Если друг оказался вдруг», гости мероприятия подпевали. Также выступили Наталья Дягирева, Ирина Бессонова, Любовь Андреева – спели и прочитали любимые произведения музыканта. Игорь Стародумов, солист РокФронта, исполнил «Он не вернулся из боя», «Ноль семь», «В сон мне жёлтые огни». Многие из зрителей начали петь вместе с артистом, на первой песни некоторые будто что-то вспомнили, на лицах замерла грустная улыбка. Песни и стихи Владимира Семёновича всегда пробирают до глубины души, заставляя задуматься о жизни, любви, верности, дружбе, даже Родине. Сергей Сазонов исполнил песни на военную тему. Затем снова выступили Ирина Бессонова и Любовь Андреева с прочтением стихов. Экспрессия, выраженная девушками, чувствовалась каждым из присутствующих. Наталья Дягирева исполнила «Кони» - так душевно, чувственно – зрители внимательно слушали певицу, проникшись песней.

Владимир Высоцкий прожил 42 года, но его творческую судьбу, пожалуй, можно назвать удачной. Мало кто из музыкантов может получить признание ещё при жизни. Советского барда, писателя почитали и любили миллионы ещё когда он был жив. По традиции концерт был завершен песней «Райские яблоки», которую исполнила Ирина Бессонова.

Наталья Золотухина, гость концерта, поделилась впечатлениями: «Я с удовольствием каждый раз посещаю концерт памяти Владимира Высоцкого. Для меня это лучший музыкант. От его песен тело покрывается мурашками, иногда наворачиваются слёзы. Но он жив в наших сердцах, а значит он не умрёт».

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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