В Кургане состоялся крестный ход с мощами Сергия Радонежского

В областном центре состоялся всенародный крестный ход с мощами преподобного Сергия Радонежского. Молитвенное шествие прошло от Александро-Невского кафедрального собора по улицам Володарского – Карла Маркса – Ленина к Троицкому собору.

В 17:00 в Троицком соборе митрополит Даниил совершит Всенощное бдение.

Мощи будут открыты для поклонения сегодня, 12 ноября, в Троицком соборе Кургана до 22:00, 13 ноября - в Александро-Невском соборе с 9:30 до 22:00.

Напомним, ковчег с частицей мощей великого святого прибыл в Курганскую епархию в рамках торжеств, посвященных 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Первоначально Курганской епархии в графике не было, но после обращения митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение святыни и в Курганскую область.

Фото с сайта Курганской епархии.