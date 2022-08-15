В Кургане состоялся турнир по дворовому футболу

18-ый турнир по дворовому футболу прошёл в Кургане.

Участники, в числе которых были и мужские, и женские команды, продемонстрировали командный дух, мастерство и волю к победе. «Борьба за призы была напряжённой. Турнир стал настоящим праздником спорта», - отметила Елена Ситникова.

Впервые в этом году турнир проходил на призы Курганской городской думы. Председатель городского парламента Игорь Прозоров подчеркнул: соревнования оправдали все ожидания. К турниру было приковано пристальное внимание болельщиков.

Игры 18-го открытого турнира по дворовому футболу в Кургане стартовали 15 июля. Главные призы разыграли более 80 команд.

Сама же история турнира, как отмечалось, начинается с 2004 года. За это время турнир успел набрать большую популярность. Особенностью турнира этого года было то, что впервые за всю историю его проведения на поле вышли четыре ветеранские команды, сообщили в пресс-службе администрации города.

Игры, по общему мнению, получились очень зрелищными. Победители турнира получили заряд бодрости и заслуженные призы.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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