В Кургане состоялся велопробег, посвящённый Всемирному дню действий «За достойный труд!»

Всемирный день действий «За достойный труд!» проходит с 2008 года. Под профсоюзные флаги с лозунгами велопробега встали представители областных профсоюзных организаций работников промышленности и здравоохранения, образования и потребительской кооперации, связи и государственных учреждений, автосельхозмашиностроения и нефтегазстройпрофсоюза.

«У нашей акции очень понятные лозунги: «Zа Достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!». И цели близки каждому, кто трудится: нам нужны достойные условия труда, соблюдение трудового законодательства, социальная защита», - заявил в ходе велопробега заместитель председателя Федерации профсоюзов Курганской области Сергей Кузнецов.

Велопробег стартовал от арт-объекта «Орел-курганник», расположенного на курганской набережной возле городской дамбы. Участники проехали по велодорожке вдоль шоссе Тюнина и финишировали за поворотом на микрорайон Керамзитный. Здесь велосипедистов ждали шатры организаторов с горячим чаем и булочками.

Партнерами профсоюзного велопробега стали любители велосипедного катания в Курганской области – сообщество «ВЕЛОКУРГАН» и олимпийский совет Курганской области.

Фото с официальной страницы Федерации профсоюзов Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.