В Кургане сотрудница завода хотела предотвратить хищение денег и перевела мошенникам 1 млн рублей

Мошенники убедили работницу одного из курганских заводов оформить кредитное обязательство и перевести деньги на безопасный счёт.

Банковское учреждение незамедлительно одобрило женщине онлайн-кредит на большую сумму денег. Одномоментно обналичить деньги заявительнице не удалось. Банкомат прервал операцию как подозрительную. Связавшиеся с потерпевшей специалисты горячей линии банка убеждали женщину не совершать никаких действий с денежными средствами. Вместе с тем, потерпевшая настояла на своем решении и потеряла один миллион рублей. На следующий день, поняв, что попалась на уловки мошенников, она обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Пресс-служба УМВД России по Курганской области сообщает, что нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские подчеркивают, что сотрудники правоохранительных структур и банковские работники никогда не станут привлекать граждан и их денежные средства для проведения следственных действий. На уловки мошенников попадаются не только пожилые люди, но и граждане более молодого, трудоспособного возраста. Главное правило безопасности - соблюдение телефонной «гигиены». Сотрудники полиции призывают зауральцев не отвечать на звонки, поступающие незнакомых абонентов.

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