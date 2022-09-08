Не будем лукавить. К черту ложную скромность. В Кургане создают самую высокопроходимую технику в России! К известной на весь мир БМП добавились вездеходы, аналогов которым нет ни в одном регионе страны. Курганцы и гости нашего города смогли оценить их на Межрегиональной промышленной выставке-форуме «КурганСпецПром», которая прошла на Троицкой площади вчера, 7 сентября.

- Мы представляем на этой выставке снегоболотоход «Феникс», - сообщил «Новому миру» исполнительный директор ООО «Научно-производственная фирма «ТехноТранс» Павел Добровицкий. – Это классический бортповоротник. Он оснащен бензиновым двигателем производства «АвтоВАЗ» и автоматической коробкой «Jatco». Автомобиль используется как технологический транспорт в геологических компаниях. Мы сейчас активно разрабатываем технологическую платформу для применения в МЧС. Также может использоваться обычными людьми для походов, экстрима и выезда на природу.

С момента создания продано уже два десятка «Фениксов». Но производственные мощности позволяют курганцам выпускать до 120 машин в год. На это не способны повлиять даже западные санкции.

- Снегоболотоход собран из отечественных комплектующих. При его создании ставилась задача ремонтопригодности в сложных условиях. То есть в любом отдаленном населенном пункте есть возможность его отремонтировать, если какой-то узел или деталь вышла из строя. Машина полностью соответствует концепции импортозамещения, - заявил собеседник нашего издания.

Сегодня на Голубых озерах прошел тест-драйв «Феникса». Трасса пролегала по песку, склонам, болотистой местности и даже по воде. Прокатиться рядом с водителем или в заднем пассажирском отсеке мог любой желающий.

- Я бы сравнила «Феникс» с лягушкой. Он реально скачет по болоту! Когда вездеход наклонялся, и вода поднималась почти до борта, машина ловко выпрыгивала, - поделилась впечатлениями участница тест-драйва Надежда Лопатина.

Ее маленький сын Матвей подтвердил: было не страшно совсем!

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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