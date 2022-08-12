В Кургане создаются интеллектуальные счетчики электрической энергии

В Кургане локализовано производство интеллектуальных счётчиков электрической энергии. Они отличаются от классических приборов учёта тем, что сами передают показатели в энергокомпанию, могут автоматически отключить пользователя до погашения задолженности, а также контролируют качество электроэнергии.

Генеральный директор Курганского приборостроительного завода Константин Феоктистов рассказал о приборах: «Современные интеллектуальные счётчики сейчас очень востребованы, потому что они помогают бороться с хищениями, они помогают переходить потребителям на многотарифный учёт, тем самым экономя свои затраты на электроэнергию».

На заводе в цехах собирают электронные модули. Сначала материнская плата проходит по автоматизированной ленте, где роботизированные установщики крепят на паяльную пасту микросхемы и другие элементы. Далее работником цеха осуществляется проверка на предмет правильной установки, затем всё застывает. По окончании происходит также проверка оборудованием и работник с помощью пинцета и микроскопа исправляет недостатки. На протяжении всего пути изготовления происходят несколько дополнительных проверок изготовляемых приборов, что наглядно показывает, что с неисправностями счётчики точно не выйдут.

Помимо электронных модулей (материнских плат с припаянными к ним микросхемами и другими элементами) производят и сам корпус. Детали отливают на литейном производстве, а затем соединяют с модулем. Не многие российские производители могут таким похвастаться, так как в основном детали закупаются из-за рубежа, в частности в Китае. Безусловно, так может быть проще, однако наш приборостроительный завод доказывает, что именно локальное производство позволяет оптимизировать сроки изготовления счётчиков, производить у себя получается дешевле.

«Мы сумели реализовать в Кургане не только производство электронных модулей, о чём я уже говорил, но и производство пластиковых деталей корпусов. Мы производим их из Российского сырья, и собственно на текущий момент у нас практически не используется импортное сырье для пластика» - поделился успехами Константин Феоктистов.

После окончательной сборки прибор также проходит испытания, в ходе которых проверяется работоспособность функций. Счётчик должен выдерживать определенное напряжение тока, а также не поддаваться температурам, указанным в паспорте устройства.

В сутки собирается около пятисот приборов учёта, что позволяет предприятию выйти на федеральный уровень. Оборудование новое, рабочие процессы налажены. Компания планирует перейти от продаж на Урале к работе с электрокомпаниями и в западных регионах, и в центре России. Помимо производства приборов учёта электроэнергии завод осваивает и светодиодные модули для уличных фонарей, а также в планах начать производство оборудования для автомобильной телематики. Поэтому в течение ближайшего года предприятие рассчитывает значительно увеличить объемы производства, а также увеличить рабочие места на 25-30%.

Текст Анастасии Пережегиной, фото Николая Пушилина

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