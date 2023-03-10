В Кургане специалисты ЗАГСа объяснили будущим мамам, как зарегистрировать рождение ребёнка прямо в роддоме

Представители Курганского городского отдела ЗАГС посетили областной перинатальный центр, встретились с пациентками.

Начальник отдела ЗАГС города Кургана Светлана Щуцкая и главный специалист Олеся Григорьева рассказали об электронной медицинской справке о рождении и электронном свидетельстве о рождении. Дали подробную информацию о работе суперсервиса, с помощью которого можно провести государственную регистрацию рождения ребенка. Как уточнила главный врач перинатального центра Татьяна Осина, электронное медицинское свидетельство о рождении оформляют с согласия мамы в родильном доме. Далее оно поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг и в дальнейшем позволяет в личном кабинете осуществить: регистрацию рождения без личного визита в органы ЗАГС; оформление СНИЛС, ИНН, цифрового полиса ОМС; оформление материнского капитала.

Светлана Щуцкая пояснила, что у родителей остается возможность получить бумажное свидетельство о рождении в удобное время в любом органе ЗАГС.

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