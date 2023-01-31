В Кургане среди студентов медколледжа выбрали лучшую акушерку

В Курганском базовом медицинском колледже прошёл традиционный конкурс профессионального мастерства по специальности "Акушерское дело". "Лучшая акушерка. Первые шаги в профессию", организатором которого является преподаватель колледжа Марина Марфина.

Участниками стали 5 лучших студентов, сдавших промежуточные экзамены первого семестра на "отлично" и набравшие высшие баллы по тестированию. На конкурсе им предстояло выполнить ещё несколько заданий: решить задачу по предгравидарной подготовке беременной женщины (это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку супружеской пары к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового малыша) перед жюри; выполнить практические манипуляции, которые оценивали эксперты-студенты 4 курса специальности "Акушерское дело", участники этого конкурса в прошлом году.

По результатам конкурса лучшей акушеркой стала студентка Елена Игнатьева.

Фото со страницы Департамента здравоохранения Курганской области в социальной сети «ВКонтакте»