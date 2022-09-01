В Кургане стали известны итоги опроса о реализации нацпроектов в регионе

Опрос о реализации национальных проектов на территории Курганской области был размещен в июле этого года на официальном сайте департамента экономического развития. Опрос проводился для оценки уровня осведомленности населения региона о результатах и мероприятиях национальных проектов, направленных на достижение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Итоги опроса показали, что 75 процентов опрошенных знают о реализации национальных проектов на территории субъекта. Информацию об этом они получают, в первую очередь, из социальных сетей (75%). Чаще всего люди, принявшие участие в опросе, слышали о проектах «Жилье и городская среда» (42%), «Безопасные и качественные дороги» (25%), «Образование» (17%).

Из предложенных национальных целей участники выделили как наиболее значимые: «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» (33%), «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» (по 16,7% соответственно). Четверть опрошенных считает, что все национальные цели равнозначны.

Все участники опроса считают, что реализация национальных проектов очень важна как для развития Курганской области, так и для всей страны в целом.

Жители области могут ознакомиться с национальными проектами на официальном информационном ресурсе «Национальные проекты России».

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