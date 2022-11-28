В Кургане стартовал фестиваль клубов молодых семей

26 ноября в ТРЦ «Гипер Сити» состоялось торжественное открытие областного фестиваля клубов молодых семей. От Кургана в фестивале принимает участие клуб «Оберег». Участникам представили комиссию членов жюри, а после открытия прошёл первый конкурс – квест-игра «Знакомство клубов молодых семей». В ходе мероприятия участники продемонстрировали свои творческие, интеллектуальные и спортивные навыки, а также сплочённость команд.

Так, из Шадринского муниципального округа приехал клуб «Формула счастливой семьи». Как рассказала одна из участниц Наталья Лея, формула счастливой семьи заключается в любви, маме и папе. В клубе состоят 5 семей, на конкурс приехали 3. «Мы молоды душой, решили поучаствовать в фестивале, потому что интересно», - рассказала Наталья Лея.

Руководитель клуба «Семья» из Притобольного района Екатерина Ананьева, в свою очередь, поделилась рассказом о своих участниках: «У нас дети очень активные, они общаются, знакомят, играют. Мы перенимаем опыт, дружим с другими районами, тем более их сегодня так много. Мы ожидаем много новых знакомств и позитивных эмоций».

В фестивале принимают участие 15 клубов из разных муниципалитетов нашего региона: Кургана, Притобольного, Юргамышского, Шумихинского, Варгашинского, Белозерского, Целинного, Лебяжьевского, Половинского, Куртамышского, Мишкинского, Катайского, Петуховского, Шадринского и Макушинского муниципальных округов.

Победителей фестиваля определят по сумме баллов всех конкурсных испытаний.

Председатель Курганского областного отделения Российского детского фонда Лариса Соколова считает, что такие фестивали способствуют укреплению института семьи и популяризации семейного образа жизни: «Сегодня мы будем судить любовь к семье, любовь к детям. У нас есть большой опыт в работе с семьями, поэтому судить будет не так сложно – на старте сразу видно тех, кто желает победы».

Первый заместитель директора департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников поздравил участников: «Посмотрите друг на друга – вы большая дружная семья. Вы помогаете друг другу, вместе проводите время, выигрываете, иногда проигрываете, творите, создаёте, но самое главное - воспитываете новое поколение. Спасибо вам, вы делаете большое, важное дело!».

Все участники хорошо прошли испытания. Впереди их ждёт этап «Новый год для…», который пройдёт в январе. Семьям предстоит разработать и провести социально-значимую акцию, направленную на пропаганду семейных ценностей.

Анастасия Пережегина. Фото автора

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