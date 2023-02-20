В Кургане стартовал городской фестиваль молодых семей

Открытие фестиваля состоялось в ТРЦ «РИО». От имени главы Кургана Елены Ситниковой участников фестиваля приветствовала заведующая городским отделом культуры Татьяна Абросимова:

«Вот уже второй десяток лет мы проводим этот фестиваль и ставим перед собой очень важные задачи - это поддержка творческих инициатив молодых семей, семейное воспитание, повышение престижа семьи, сохранение и трансляция семейных ценностей» – сказала Татьяна Абросимова.

Темой фестиваля стала «МультиСЕМЬЯ». Это означает, что каждой команде предстоит погрузиться в увлекательный мир любимых отечественных мультипликационных персонажей и создать по итогам фестиваля свой мультипликационный фильм. Фестиваль проходит по 11 марта, а соревноваться семьи будут в двух номинациях: «Знатоки мультипликации» и «Мастера анимации».

Как рассказала директор Курганского дома молодежи Марина Самойлова, впервые к участию приглашены как полные, так и неполные семьи. Организаторы подготовили для них массу интересных состязаний, в числе которых - соревнования по боулингу и лазертагу, театрализация мультфильма, интеллектуальный квиз, интерактивная игра, мастер-класс по созданию мультфильмов и много других творческих конкурсов. Финал фестиваля, состоится 11 марта.

Фото пресс-службы администрации города Кургана

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