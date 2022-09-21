В Кургане стартовал индустриальный фестиваль

Промышленный форум проходит у нас уже во второй раз.

Организатор – Курганский индустриальный парк. Основополагающее в проведении фестиваля - повышение престижа труда среди представителей рабочих профессий, привлечение молодежи для обучения и трудоустройства, оценка профессионального мастерства работников производственных предприятий.

«Это фестиваль творчества, потому что индустрия держится на людях, - подчеркнул в своём приветственном слове на церемонии открытия Алексей Бобров, представитель группы компаний «Интертехэлектро», в состав которой входят самые крупные резиденты Курганского индустриального парка. – Индустрия требует не только массовых специальностей, но и людей, которые хотят творить, создавать идеи, реализовывать самые смелые проекты. Все возможности для этого есть. Важно, на что направлена индустрия. Здесь мы говорим исключительно о созидании в атмосфере труда и творчества».

Отдельно Алексей Бобров отметил, что, учитывая современные обстоятельства, надо помнить, что во все времена победа ковалась в тылу.

Участие в празднике на базе Курганского индустриального парка принимают команды пятнадцати энергетических и коммунальных компаний Уральского федерального округа. На конкурсепрофмастерства «Золотые руки»им предстоит определить лучших специалистов по нескольким производственным направлениям - сборке электрических и тепломеханических схем, детских игровых комплексов и другим. Семь собранных игровых городков будут в качестве подарков переданы детским домам региона. На открытии фестиваля прошла церемония награждения победителей конкурса студенческих проектов «Перспектива», который проводился совместно с Курганским государственным университетом.

«Какую бы отрасль экономики мы не рассматривали, мы знаем, что самым ценным для нас являются кадры, - подчеркнул директор Курганского завода комплексных технологий НаркисГалиаскаров. –Во всё время нашей работы мы плотно сотрудничаем с учебными заведениями и убедились, что хорошие кадры можно подготовить только совместными усилиями. За эти годы у нас прошли производственную практику более трёх десятков студентов, выполнивших свои дипломные проекты. Периодически мы проводим экскурсии для молодёжи. Подготовлены места для практических лабораторных испытаний, где учащиеся знакомятся с современным оборудованием, передовыми технологиями».

Наградами был отмечен и труд сотрудников предприятий - резидентов

Курганского индустриального парка, которые уже владеют этими технологиями и выступают с полезными рационализаторскими предложениями по разработке новых видов продукции, совершенствованию производственных процессов, улучшению условий труда.

«Курганский индустриальный парк сегодня – это 26 предприятий, которые работают на нашей территории, - пояснил генеральный директор Курганского и Варгашинского индустриальных парков Игорь Сергеев. – Это 554 рабочих места. Высокая производительность. Это почти 12 миллиардов выручки за шесть лет нашей деятельности. Почти миллиард налогов уплачено. На месте, где не было ничего, мы в течение достаточно короткого периода времени получили такой результат».

В этом году фестиваль стал намного масштабнее. Кроме участников профессионального конкурса и резидентов индустриального парка на него приглашены представители предприятий и компаний из всех регионов Уральского федерального округа. Цель мероприятия ещё и в том, чтобы познакомить промышленников – потенциальных заказчиков продукции заводов, работающих в индустриальных парках Курганской области с производственными мощностями, технологиями, применяемыми при выпуске продукции, её ассортиментом, уровнем подготовки персонала, созданными условиями работы. Таким образом, организаторы рассчитывают расширить рынки сбыта, найти новых партнёров. Одна из задач фестиваля – обеспечить эффективное деловое общение между участниками, установить надёжные контакты для дальнейшего взаимодействия.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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