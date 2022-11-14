В Кургане стартовал образовательный проект для деловых женщин

Курганское отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» запустило образовательный проект «Деловые женщины Зауралья», состоящий из четырех модулей. Первые две встречи были посвящены маркетингу и продвижению продукта в интернете.

В бизнес-центре собралось около 70 предпринимательниц из самых разных сфер. Мероприятие проходило в формате диалога. Можно было получить консультации сразу же в «прямом эфире». Спикер Татьяна Слащёва, помимо основного предмета обсуждения, коснулась технической составляющей того, как можно продвигать продукт.

Собравшихся проинформировали, как оптимизировать поднятие позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей, как адаптировать и изменить веб-сайт таким образом, чтобы бы он был более привлекательным и для пользователей, и для поисковых роботов. Результатом всех этих действий должно стать увеличение клиентов, которые проявили интерес к услугам или продуктам компании и поделились ее контактами.

Помимо образовательной части, все присутствующие получили возможность неформально пообщаться с коллегами.

Отметим, что «Опора России» наметила ряд перспективных направлений взаимодействия с общественным объединением PROЖенщин.

Фото с официальной страницы Курганского отделения «Опора России» в социальной сети «ВКонтакте».

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