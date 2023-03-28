В Кургане стартовал ямочный ремонт дорог

28 марта на 3 объектах начался ямочный ремонт дорог. В течение дня устраняются дефекты дорожного покрытия на путепроводе Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы Некрасова, на мостах по улице Карбышева и проспекте маршала Голикова.

«В настоящее время организованы работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия после зимнего периода. В первую очередь идет устранение ненормативных выбоин. В технологическую операцию входит вырубка карт производства работ и заполнение ее новой смесью с последующим уплотнением. В процессе выполнения работ дальше будем двигаться таким же темпом, в первую очередь устранять ненормативные дефекты. В последующем будем переходить на текущий ремонт улиц в рамках действующих муниципальных контрактов», - рассказал заместитель директора по общим вопросам Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников.

Ямочный ремонт — это временная мера, которая призвана устранить ненормативное состояние дорожной части. Гарантированные обязательства действуют не менее года. В одной бригаде работают 7 человек, 1 компрессорная установка для вырубки существующего асфальтобетонного покрытия, 1 КДМ для перевозки горячей асфальтобетонной смеси и 1 легкий каток для уплотнения весом 7 тонн.

«Мы в этот летний период заходим в масштабную ремонтную кампанию и полностью будем восстанавливать дорожные покрытия в соответствии с ГОСТами. По обращениям граждан и нашего комиссионного обследования сначала нами составлен план ямочного ремонта, куда входят уличная сеть, тротуарная часть и мосты-путепроводы. Средств хватит на ремонт всех основных улиц и магистралей. Контроль осуществляется ежедневно, куратором выступает управление дорожного хозяйства и благоустройства», - подчеркнул директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Плешков.

Материалы полностью местные и производятся на заводе подрядчика, то есть налажен выпуск асфальтобетонных смесей собственного производства. В зимний период асфальтобетонный завод был восстановлен, сегодня расконсервирован и запущен.

О запуске афальтобетонного завода читайте в нащих следующих материалах.

Василий Малухин. Фото автора.

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