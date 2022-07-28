В Кургане стартует акция-ярмарка «В добрые руки»

С 1 по 30 августа 2022 года запланировано проведение акции-ярмарки «В добрые руки!», которая направлена на организацию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения их школьной одеждой и школьными принадлежностями, продуктами питания.

Проведение благотворительных ярмарок и акций является одним из важнейших направлений проекта «Сквер Милосердия – территория добрых дел». Реализация проекта проходит с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Акция-ярмарка будет проходить в два этапа:

Первый этап начнётся 1 августа и продлится до 20 числа. Запланировано проведение благотворительных ярмарок и акций на приходах. Цель мероприятий – сбор средств для приобретения школьных принадлежностей, вещевой и другой благотворительной помощи для многодетных и малообеспеченных семей, имеющих детей школьного возраста, являющихся подопечными приходов.

На всех приходах будет организован сбор средств или продуктов длительного хранения, вещей и предметов первой необходимости для оказания поддержки семьям.

Второй этап пройдет с 20 по 31 августа. Согласно анонсу Курганской епархии, в этот период будет проведено приобретение школьных принадлежностей и вручение их семьям. Также нуждающиеся получат необходимую помощь.

Кроме того, каждый приход города Кургана проведёт молебен перед новым учебным годом, а также приобретёт продукты, предметы первой необходимости, сформирует и вручит семьям с детьми семейные наборы.

Каждый приход сам выберет форму и вид мероприятий в рамках акции-ярмарки «В добрые руки!».

Информация и фото предоставлены Курганской епархией

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