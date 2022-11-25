В Кургане стартует фестиваль, в котором примут участие 15 клубов молодых семей

Завтра, 26 ноября, в курганском ТРЦ «Гипер Сити» состоится открытие фестиваля клубов молодых семей.

В нём принимают участие 15 клубов молодых семей из разных муниципалитетов региона: Кургана, Притобольного, Юргамышского, Шумихинского, Варгашинского, Белозерского, Целинного, Лебяжьевского, Половинского, Куртамышского, Мишкинского, Катайского, Петуховского, Шадринского и Макушинского муниципальных округов.

После открытия пройдёт первый конкурс – квест-игра «Знакомство клубов молодых семей», в ходе которой игроков ждут спортивные, творческие и интеллектуальные испытания. Также участникам покажут мультфильм.

Областной фестиваль клубов молодых семей будет проходить на протяжении семи месяцев, с ноября 2022-го по май 2023 года. Участников ждут на социально значимых акциях, мастер-классах, интеллектуальных испытаниях и творческих конкурсах.

Победителей фестиваля определят по сумме баллов всех конкурсных испытаний. Лучшие получат ценные призы и будут рекомендованы для участия во Всероссийском фестивале клубов молодых семей или Всероссийском форуме молодых семей. Итоговое награждение может состояться 15 мая, когда отмечается Международный день семей.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru. Фото Юлии Шкодских.

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