В Кургане стартует месячник саночистки территорий города

С 1 сентября 2022 года в Кургане стартует традиционный осенний месячник санитарной очистки территории города, который продлится вплоть до 30 сентября. В уборке и наведении порядка примут участие коллективы учреждений и предприятий всех форм собственности и видов деятельности, товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), территориальные общественные самоуправления (ТОС), коммунальные организации, а также неравнодушные горожане, сообщает администрации областного центра.

Главная цель осеннего месячника – до наступления холодов навести в городе порядок. В рамках месячника состоится общегородской субботник, намеченный на 22, 23, 24 сентября 2022 года.

Контролировать санитарную очистку в Кургане будут несколько муниципальных департаментов. Так, на департамент развития городского хозяйства возложена задача по организации уборки общегородских территорий, парков и скверов и других мероприятий в рамках месячника. Кроме того департаменту предписано проводить разъяснительную и информационную работу с предприятиями разных форм собственности.

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений может провести совещание с представителями гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ по вопросам проведения месячника санитарной очистки и общегородского субботника на отведенных и прилегающих территориях.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить бесперебойную приемку отходов и мусора на Шуховском полигоне твердых бытовых отходов.

Задача, возложенная на департамент социальной политики, – организация уборки территорий школ, детских дошкольных и спортивных учреждений, объектов культуры.

Департаменту экономического развития, предпринимательства и торговли поручили организовать выполнение мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства на прилегающих территориях к нестационарным торговым объектам.