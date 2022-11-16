В Кургане стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников могут принять участие 1062 учащихся 7-11-х классов общеобразовательных школ города Кургана. Он стартует в конце текущей недели, 19 ноября, и продлится до 13 декабря 2022 года.

В областном центре 19 ноября начнутся предметные олимпиады по биологии, географии и мировой художественной культуре. Олимпиада по теории физической культуры пройдет 24 ноября, 26 ноября ребятам предстоит продемонстрировать свои знания по литературе, физике, экологии, а 30 ноября - по истории, астрономии и практическая часть по физической культуре. На 3 декабря запланированы олимпиады еще по нескольким предметам – информатике и информационно-коммуникационным технологиям, английскому языку и праву.

8 декабря курганские школьники поупражняются в знании русского языка, экономики, технологии. 10 декабря будут соревноваться знатоки математики, основ безопасности жизнедеятельности (теории и практики), французского языка.

По информации администрации города Кургана, завершится муниципальный этап олимпиады школьников 13 декабря олимпиадами по немецкому языку, обществознанию и химии.

В конце октября завершился самый массовый школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в нашем регионе. Учащиеся 4-11-х классов смогли попробовать свои силы в 21 предметной олимпиаде. Причем 6 олимпиад прошли в онлайн-формате на платформе «Сириус. Курсы».

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