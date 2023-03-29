В Кургане супружеские пары, отпраздновавшие рубиновую свадьбу, могут получить медаль

Супружеские пары, которые зарегистрировали свой брак не менее 40 лет назад, могут претендовать на медаль «За любовь и верность».

Если они получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитали детей достойными членами общества, шансов больше.

Сбор заявлений и документов для участия в конкурсном отборе проводит организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности», сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявления и документы на награждение медалью принимаются по 15 апреля 2023 года включительно по адресу: 640002, город Курган, улица М. Горького, 34, кабинет №5 по рабочим дням с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон для справок: 42-88-95 (добавочный 368).

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