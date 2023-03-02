В Кургане «тёплые» водоразборные колонки работают без сбоев

В Кургане в прошедшую зиму сотрудники «Водного Союза» около 1400 раз выезжали на отогрев водоразборных колонок, при этом «теплые» устройства не замерзали ни разу.

Единственная проблема, которая была обнаружена в период эксплуатации, - это западание кнопок. Их замена занимает 20 минут и выполняется в день обращения.

АО «Водный Союз» в течение 2021-2022 годов установило в Кургане 100 ВРК с функцией подогрева. Помимо монтажа предприятие взяло на себя весь перечень работ по изготовлению колонок с подогревом, их монтажу, проведению пусконаладочных работ и восстановлению благоустройства после замены старого водоразборного оборудования на новое. Также компания обслуживает «теплые» ВРК на протяжении всего периода эксплуатации.

В компании «Водный Союз» напомнили жителям частного сектора правила пользования водоразборными колонками с функцией подогрева.

Работа устройства начинается с нажатия кнопки на стволе, и ее необходимо удерживать на протяжении всего времени пользования водоразборной колонкой.

Вода начнет поступать не сразу, так как необходимо от трех до пяти секунд для того, чтобы система заполнилась. Выключение происходит при отпуске кнопки, после чего вода автоматически сбрасывается из ствола.

Важно помнить, что функция подогрева воды осуществляется при помощи электричества, пусть и при малом напряжении, всего 12 вольт. Поэтому необходимо всегда обращать внимание на внешнее состояние оборудования.

При обнаружении следов повреждений на колонке, ее нельзя включать и ремонтировать самостоятельно. Необходимо сразу позвонить в диспетчерскую службу предприятия по телефонам: 46-60-30, 46-11-73.

На сегодня на обслуживании «Водного Союза» находятся 309 водоразборных колонок, расположенных в разных частях города.

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