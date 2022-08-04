В Кургане у жителей есть возможность воспользоваться «гаражной амнистией»

Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений администрации Кургана сообщил о праве пользования «гаражной амнистией». Владельцу гаража не нужно выкупать землю у муниципалитета или государства, он оформляет её на свое имя бесплатно.

Владелец гаража может узаконить недвижимость и распорядиться ей в дальнейшем по своему усмотрению. Оформленный гараж не имеют права снести без согласования с собственником. В случае строительства дороги или жилья гражданин получит материальную компенсацию.

Упрощённая и бесплатная система оформления будет действовать до 1 сентября 2026 года. Воспользоваться «гаражной амнистией» – бесплатно приобрести в собственность земельный участок и оформить право собственности на гараж – могут владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного Кодекса РФ, их наследники и граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, попадающего под «гаражную амнистию».

Для оформления своих прав граждане могут обратиться Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка – в случае, если земельный участок поставлен на государственный кадастровый учёт. Если земельный участок не зарегистрирован, необходимо сначала образовать его при помощи кадастрового инженера.

Дополнительно получить консультацию можно непосредственно в городском департаменты архитектуры, строительства и земельных отношений, в управлении архитектуры и градостроительства либо в управлении земельных ресурсов и строительства.

По информации пресс-службы администрации Кургана.

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