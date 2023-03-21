В Кургане уличные ливнёвки очищают для прохождения талых вод

Пропаривание, оттаивание дождепроводных колодцев и водопропускных труб в областном центре начали две недели назад.

Делается это для того, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых и дождевых вод, избежать подтопления территорий в период таяния снега.Уже приведена в готовность ливневая канализация по проспекту Машиностроителей, улицах Бурова-Петрова, Гоголя. Сейчас бригады работают в микрорайонах Восточный и Шевелёвка. На очереди Рябково.

«Ливневый коллектор в городе Кургане – это более 40 километров труб, - пояснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. - У нас есть понимание проблемных мест. Все они поставлены в план. По обращениям граждан и нашему мониторингу там, где есть острая необходимость, выезжаем на территорию и пропускаем воду».

Работы в рамках муниципального контракта проводит Специализированное дорожное предприятие.

«На текущий момент работают три комплекса – один паровой котёл и две каналопромывочные машины, - сообщил заместитель директора предприятия по общим вопросам Иван Ситников. – Также у нас работает отдельно комплекс по откачке талых вод, где не обеспечен водоотвод, и идёт скопление воды. Дежурный насос работает круглосуточно. Откачиваем только с муниципальной территории».

В эти границы входит и частный сектор. Здесь, с сожалением признают специалисты, колодцы, трубы, каналы приходится освобождать от мусора, бытовых отходов, канализационных стоков, которые появляются в этих коммуникациях «благодаря» самим жителям. На некоторые участки бригады выезжают по несколько раз.

«Также в рамках противопаводковых мероприятий вывозим снег с городских улиц и из дворов, - сообщил Андрей Плешков. – На сегодня вывезено более 20 тысяч тонн снега».

Что касается плановых работ по точечной пропарке системы ливневой канализации, они будут проводиться до 15 апреля.

Константин Сапунов. Фото автора.

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