В Кургане уменьшается число пожаров и пострадавших в них людей

Для предупреждения пожаров в жилом секторе на территории города Кургана на постоянной основе проводятся обходы частного сектора, многоквартирных домов, с горожанами проводятся инструктажи на противопожарную тематику. Об этом сообщили участники расширенного заседания городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

С начала 2022 года структурными подразделениями администрации города, подведомственными предприятиями и учреждениями было обследовано более 41,7 тысяч жилых домов и дачных участков, гражданам роздано свыше 49 тысяч памяток. Проведено более 49 тысяч инструктажей. Организовано 102 рейда по местам проживания семей с детьми, находящихся в социально опасном положении либо иной трудной жизненной ситуации.

В 2020 и 2021 годах для семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, приобретено и установлено более 5,6 тысяч автоматических пожарных извещателей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Большая работа проводится образовательными организациями. В текущем году в городских школах организовано более 12 тысяч родительских собраний и классных часов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

На постоянной основе ведется работа по поверке и ремонту пожарных гидрантов, устройству и обновлению противопожарных минерализованных полос вокруг территорий микрорайонов и садоводств, подверженных угрозе пожаров.

По информации Дениса Кузнецова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом отмечается снижение общего количества пожаров и гибели на пожарах людей.

- Снижение количества пожаров свидетельствует о том, что наша совместная профилактика работает, и её нужно продолжать, - отметил Денис Сергеевич.

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