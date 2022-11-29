В Кургане управляющие компании создают новогоднее настроение

Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев провёл выездное совещание по содержанию придомовых территорий, в котором участвовали специалисты ДЖКХ, АТИ и представители управляющих организаций.

Особое внимание уделялось украшению входных групп подъездов в преддверии новогодних праздников. Роман Медведев настаивает на том, что управляющим организациям необходимо разместить на информационных стендах поздравительные плакаты или новогодние открытки в стилистике концепции праздничного оформления, утвержденного департаментом архитектуры. В основе концепции - советские новогодние открытки.

«Задача управляющих компаний в преддверии Нового года – создать у жильцов праздничное настроение, порадовать маленьких и взрослых горожан», – нацелил руководителей УК Роман Медведев.

Также в ходе совещания оценили уборку дворовых территорий. На некоторых территориях были выявлены нарушения, которые необходимо устранить в течение 2-3 дней. Так, в нескольких дворах по улице Радионова на фасадах зданий размещены вандальные надписи, которые следует ликвидировать, также необходимо очистить от несанкционированной рекламы входные группы подъездов. Во дворах ряда домов по улицам К. Мяготина и Радионова не проведена противогололедная обработка подходов к подъездам, придомовых территорий. Во дворах также был обнаружен строительный мусор, а также деформированные ограждения и клумба.

По истечении срока ликвидации нарушений будет организована повторная проверка. Если управляющие компании не устранят нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Жители могут также обратиться в Государственную жилищную инспекцию Курганской области, в прокуратуру или защитить свои права в суде, если управкомпании не выполняют свои обязанности.

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