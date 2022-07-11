В Кургане усиленно поливают деревья

Дирекция парков и скверов в соответствии с графиком и погодными условиями регулярно проводят полив деревьев в любимых местах отдыха горожан.

В понедельник, 11 июля, в Кургане 30 градусов тепла, вся предстоящая неделя тоже обещает быть жаркой, поэтому зеленые насаждения нуждаются в усиленном поливе. Сотрудники дирекции поливают деревья на аллеях Городского сада, а также газон, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Городском саду поливаем все цветы, кустарники и деревья, высаженные в прошлом году, – розы, астильбы, сирень, клёны татарские, пирамидальные тополя, – рассказал директор Дирекции парков и скверов Анатолий Тарасенко. – На этой неделе польём 30 дубов черешчатых в Центральном парке культуры и отдыха, затем 90 деревьев в парке Победы – это кедры, дубы, сибирские ели. Наши сотрудники регулярно поливают живую изгородь по улице Бурова-Петрова возле дома № 60, это 1200 кустов кизильника. Учитываем жаркую погоду и делаем всё, чтобы зеленые насаждения в парках и скверах продолжали радовать глаз курганцев и гостей города».

Фото городской Дирекции парков и скверов.