В Кургане усилят рейдовые мероприятия по местам купания

Глава города Кургана Елена Ситникова поручила Управлению ГО и ЧС усилить рейдовые мероприятия по местам купания. «В Кургане установилась жаркая погода, многие отправятся купаться. Необходимо в течение дня охватить рейдовыми мероприятиями все места купания, в том числе и неофициальные, где, несмотря на запрет, горожане продолжают купаться, забывая о собственной безопасности», - сказала Елена Вячеславовна.

Напомним, что в этом году курганцы могут отдыхать на трёх пляжах — на бульваре Солнечном, Голубых озёрах и в районе ЦПКиО – на Бабьих песках.

Бригады аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС продолжают нести дежурство в местах отдыха и купания на Бабьих песках, Бульваре Солнечный и на Голубых озёрах, сообщили в пресс-службе администрации города. Также в выходные дни специалисты учреждения патрулировали места отдыха и купания, в том числе и несанкционированные, совместно с сотрудниками ГИМС.