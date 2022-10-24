В Кургане ускорят темпы ремонта аэропорта и построят две новые дороги

Губернатор Вадим Шумков на минувшей неделе принял ряд важных решений. Эксперт Александр Тетерин привёл основные из них.

Выехал в воинскую часть в Елани, где находятся мобилизованные из Курганской области, пообщался с ними и с коллегами доставил туда гуманитарный груз от правительства региона.

Предложил ввести единые выплаты мобилизованным по всей стране вне зависимости от возможностей регионов и направил предложения в Правительство РФ, АП и Госдуму.

Предложил приостановить начисление процентов и выплат по кредитам для тех, кто мобилизован и их семей.

Возглавил Оперативный штаб, созданный по Указу Президента, провел первое его заседание и заверил: обстановка в регионе стабильная и спокойная.

Провел два объезда по Кургану и проверил, как идут дорожные работы на нескольких центральных улицах и в микрорайоне Восточном. Выразил удовлетворенность ускорением темпов работ.

Встретился с педагогами – лауреатами различных конкурсов профмастерства. Поддержал ряд их предложений по развитию системы профессионального и допобразования.

Сообщил о решении вопроса по закупкам и пошиву маскхалатов для мобилизованных. Скоро начнутся поставки.

Объявил о строительстве двух масштабных объектов – дороги на улице Фарафонова в Заозерном и Бурова-Петрова в центре Кургана.

Принял решение о выделении дополнительно 8 млн рублей плюсом к ранее выделенным 30 млн на обеспечение необходимым снаряжением мобилизованных граждан.

Поручил ускорить работы по ремонту курганского аэропорта, где сейчас идет ремонт первого этажа.

Отчитался перед населением о помощи семьям мобилизованных. С цифрами и конкретикой. Сообщил, что помогут всем, а работа по заявкам таких семей идет непрерывно.

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