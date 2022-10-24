В Кургане устанавливают незамерзающие водоразборные колонки

В Восточном микрорайоне Кургана, у дома № 96 по улице Макаренко, сегодня, 24 октября, установили первую в этом году водоразборную колонку. Дело нужное – соседние дома пользовались водой из старенькой колонки. Там вода бежит хуже, да и находится она дальше.

Глава города Елена Ситникова рассказала, что с 2021 года администрация Кургана совместно с коллегами из «Водного союза» начала устанавливать незамерзающие колонки. Это позволило уменьшить количество жалоб на замёрзшие колонки. Всего по городу 309 колонок, из них в прошлом году 50 были заменены на незамерзающие. В этом году их количество увеличится в два раза. В зимний период уже одна треть колонок будет заменена, а значит жители смогут пользоваться водой без перебоев. «Хоть колонки и проектируются как антивандальные, некоторые жители города Кургана приложили неимоверные усилия для того, чтобы всё-таки эту колонку вывести из строя, особенно её механизм пуска воды», - рассказала Елена Ситникова. Установка новых колонок проходит исключительно для жителей города, поэтому ломать их не надо. Глава города попросила с уважением и пониманием относиться к колонкам и в целом к муниципальному имуществу.

И.о. генерального директора компании «Водный союз» Владимир Овсянниковподелился: «Колонки перезимовали хорошо. Замечания по поводу антивандалов услышали – мы ещё больше усилили конструкцию. По показателям микробиологии состояние воды улучшилось в несколько раз. Колонки не только не замерзают, но и более безопасны».

Сама система устроена на микроклапанах. Клапан при нажатии на кнопку пуска открывает доступ к воде, которая и поступает к накопителю. Не замерзают колонки благодаря системе подогрева, которая установлена параллельно водопроводу. Установка проходит по всем районам параллельно. Все колонки будут установлены до нового года.

«Брались те адреса, по которым поступало максимальное количество жалоб от населения на то, что колонка перемерзают, и там есть перебои с водоснабжением», - прокомментировала Елена Ситникова.

Жители, конечно, рады изменениям. «Зимой бывает - откроют, и колонка не закрывается, вода течёт. Конечно, лучше, что всё меняют», - отметила жительница одного из расположенных неподалеку домов Галина Петрова.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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