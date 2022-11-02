В Кургане установят 50 современных колонок

В Кургане в этом году установят 50 современных колонок. Новая появилась по улице Гайдара, 60

Глава города Кургана Елена Ситникова в своём телеграм-канале рассказала об установке новых водоразборных колонок с подогревом: «Монтаж «теплой» колонки занимает один рабочий день. Больше времени требуется на подготовительные работы. Они включают в себя комплекс необходимых мероприятий: это капитальный ремонт колодцев и монтаж электрооборудования. Только после этого устройство монтируют, проводят пуско-наладочные работы и подключают к электричеству».

На днях новая колонка появилась на улице Гайдара возле дома №60. Первую в этом году колонку установили 24 октября в Восточном. До января 50 колонок заменят на новые, незамерзающие. В прошлом году установили столько же, всего по городу 309 колонок. Особенность новых заключается именно в системе подогрева, которая не позволяет воде замёрзнуть в холодную погоду. Жители могут получать воду без перебоев.

В ближайшее время водоразборные колонки планируют установить в микрорайонах Глинки и Рябково. Вся установка возможна благодаря поддержке со стороны правительства Курганской области и главы региона Вадима Шумкова.

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