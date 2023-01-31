В Кургане «уставший» стадион «Локомотив» сменил «энергичный» стадион-парк

Бывший курганский стадион «Локомотив» был заброшенным и - с точки зрения уюта, комфорта - «уставшим». В основном его посещали только зимой, когда работал каток, да и то не особо массово. Об этом сегодня, 31 января, на торжественной церемонии открытия стадиона-парка «Энергетик», который появился на месте «Локомотива», напомнила глава города Елена Ситникова.

- Сейчас же сюда с удовольствием приходят курганцы — молодые пары, ребята, занимающиеся спортом, мамы с колясками и бабушки с дедушками. Они рады, что в городе появилось замечательное место для активного отдыха. Большое спасибо Правительству Курганской области, лично губернатору Вадиму Шумкову и АО «Корпорация СТС», которое выступило инвестором проекта по масштабной реконструкции «Локомотива», - заявила Елена Ситникова.

Добавим, что на средства инвестора, который выделил 70 млн рублей, здесь провели ремонтные работы, проложили все необходимые инженерные коммуникации, установили современное светодиодное освещение.

Для всех желающих установили площадки для воркаута, скейтбординга, велопаркура, оборудовали площадку для пляжного футбола и волейбола, проложили велосипедную дорожку, а также создали зоны для отдыха.

А чтобы стадион-парк стал уютным, посадили деревья, в тени которых в будущем можно будет отдохнуть и получить заряд положительных эмоций.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.