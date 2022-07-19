В Кургане утвердили новый состав Общественной палаты

В сентябре 2022 года истекает срок полномочий Общественной палаты муниципального образования г. Кургана седьмого состава. По этой причине в областном центре началось формирование восьмого состава. Глава города Елена Ситникова, как сообщает администрация г. Кургана, подписала постановление от 15 июля 2022 года № 58-гк «Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования города Кургана восьмого состава, назначаемых Главой города Кургана», которым были утверждены первые 7 человек:

- Герасимов Дмитрий Владимирович, являющийся членом Курганского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо»;

- Захаров Евгений Валерьевич – член Курганской областной общественной организации «Ассоциация медицинских работников Курганской области»;

- Сорокин Александр Анатольевич – председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВОИН" в Курганской области, член Общественной палаты Курганской области;

- Митрофанова Лидия Владимировна – заместитель председателя Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

- Тимофеев Михаил Аркадьевич – член Совета директоров образовательных учреждений города Кургана;

- Шкодских Константин Игоревич – руководитель Курганского велоклуба;

- Моторина Елена Александровна – член общественной организации «Ассоциация библиотекарей города Кургана», член Общественной палаты Курганской области.

Глава города назначила 7 человек, теперь очередь за Курганской городской думой, которая также должна выбрать 7 будущих членов Общественной палаты. Последние 7 человек будут выбраны уже из кандидатур, предложенных общественными объединениями и некоммерческими организациями, Общественной палатой.

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