В Кургане увеличат темпы благоустройства улицы Омской

Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов посетил улицу Омскую и проконтролировал, как ведётся уборка и содержание улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к организациям сферы бизнеса.

Специалисты Административно-технической инспекции города регулярно ведут работу с предпринимателями по надлежащему содержанию прилегающих территорий и соблюдению правил благоустройства. Нарушителей привлекают к административной ответственности согласно действующему законодательству. Административно-техническая инспекция также выявляет самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты, незаконно установленные рекламные конструкции.

По словам Павла Каргаполова, продолжается благоустройство улицы Омской. На протяжении всей улицы продолжаются работы по укреплению обочин и восстановлению живых изгородей – высадке кизильника.

Первый заместитель главы города Павел Каргаполов в ходе объезда улицы поручил управлению административной практики ДРГХ и АТИ еще раз обратить пристальное внимание на уборку мусора, содержание газонов, обочин и съездов, состояние ограждений, окос травы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Павел Каргаполов подчеркнул, что необходимо увеличить темпы благоустройства улицы Омской, стремиться к тому, чтобы эта территория имела аккуратный внешний вид, отвечала современным требованиям.

Фото с сайта администрации города Кургана.