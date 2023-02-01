В Кургане в ближайшее время запустят три новых производства

Губернатор Вадим Шумков обсудил с руководителем "Корпорации СТС" Алексеем Бобровым новые проекты. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

"В Курганском индустриальном парке в ближайшие месяцы состоится запуск трёх новых промышленных производств, которые дадут региону порядка 60 новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. А стране новую востребованную технологичную промышленную курганскую продукцию. Правительство субсидирует часть затрат на оборудование.Нам нужны новые рабочие места", - написал Вадим Шумков.

В ближайшие два года также планируется создать ещё одну мощную промышленную площадку на несколько сотен новых рабочих мест с новым высокотехнологичным производством.



Напомним, в Курганском индустриальном парке уже запущена новая производственная линия по выпуску из отечественного сырья полиэтиленовой трубы ПЭ100 Курганского завода комплексных технологий («КЗКТ»). При поддержке правительства региона – субсидии на приобретение оборудования по договору лизинга – ООО «Курганский завод энергетических технологий», также резидент парка, приобрел еще две новые линии: для изготовления ПНД-труб и полимерно-армированных труб. Последние широко используют в нефтедобыче, они выдерживают высокое давление и используются в условиях крайнего Севера. Также с использованием субсидии резидентом «Курган - Свет» приобретено оборудование для изготовления литых корпусов для собственного производства светильников. При поддержке правительства области, Курганский приборостроительный завод приобрёл оборудование для селективной пайки. Предприятия парка работают над крупными заказами по изготовлению мобильных установок для компостирования и утилизации отходов.

