В Кургане в честь дня воинской и казачьей славы России организуют конные соревнования

Жителей Кургана и гостей города 24 сентября, в субботу, в 12:00 приглашают на праздник в честь дня воинской и казачьей славы России, приуроченный к дню победы в Куликовской битве.

Пришедшие на праздник увидят театральную постановку «Александр Невский» с участием лошадей, конные соревнования начинающих наездников, икону Александра Невского с мощами и Порт-Артурской Божией Матери. Услышат песни в исполнении Русского народного хора и песни гусляра, научатся древним танцам, отведают армейскую кашу с настоящей полевой кухни. Смогут покатать детей на пони или осле, сделать красивые фотографии на берегу озера, а также смогут посмотреть на забеги лошадей наперегонки и преодоление трассы с препятствиями, увидят показательную тренировку инструкторов с детьми.

Гостей праздника ждёт лотерея, где будут разыграны: подарочные сертификаты на конные прогулки, посещение семьёй контактного зоопарка, верховую езду или иппотерапию.

Праздник пройдет по адресу: г. Курган, 6а микрорайон, д.25, конный лагерь «Заозерный», рядом с территорией отдыха «Курган-парк».

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