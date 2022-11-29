В Кургане в День матери родились четыре малыша

В минувшее воскресенье, в День матери, в областном перинатальном центре родились четыре малыша – три девочки и мальчик. С этим событием мам поздравили представители Курганского отделения Союза православных женщин во главе с председателем отделения Ольгой Баланчук. Гости навестили рожениц вместе с главным врачом Центра Татьяной Осиной.

Среди счастливых мам самый большой опыт воспитания у Елены из села Половинное Целинного округа – дома маму с малышкой ждут три сыночка и лапочка дочка. Асия из Кургана родила второго ребёнка и назвала дочку красивым именем Мадина, а Екатерина из Шадринска, у которой тоже уже есть первенец, своего малыша планирует назвать Владимиром. Малыш родился с богатырским весом, более 4 килограммов и 56 сантиметров ростом. Впервые стала мамой и Мария из Шадринска – теперь у неё есть дочка.

Ольга Баланчук рассказала мамам о Союзе православных женщин и о поддержке в воспитании детей, которую можно получить в регионе. Председатель отделения вручила мамам подарки от Союза православных женщин – упаковку памперсов, костюмчик для новорожденного, крестильную рубашечку, детскую Библию, православный календарь и список с чудотворной Чимеевской иконы Божией Матери.

«Такое значимое событие нельзя оставить без внимания, пусть ваши детки растут настоящими людьми, чтобы стать защитой и опорой для своих матерей», - поздравила новоиспеченных матерей Баланчук.

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