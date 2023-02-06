В Кургане в день юбилея области показали современную сельхозтехнику

На Троицкой площади гости торжества в честь юбилея региона, могли осмотреть современную сельскохозяйственную технику. Она была выставлена организациями, специализирующимися на поставках техники и запчастей. Современные трактора представили флагманы сельскохозяйственного машиностроения: Ростсельмаш, Кировец, Беларус и Уралец.

К юбилею АПК региона подошел с достойными результатами. По итогам года крестьяне собрали рекордный за последние 10 лет урожай зерна и маслосемян— 2,5 млн тонн. Отмечен рост поголовья крупного рогатого скота мясного направления. Реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации молочно-товарных ферм.