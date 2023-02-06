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В Кургане в день юбилея области показали современную сельхозтехнику

Машины представлены флагманами сельскохозяйственного машиностроения.

6 февраля, 2023 - 16:15

На  Троицкой площади гости торжества в честь юбилея региона, могли осмотреть современную сельскохозяйственную  технику.  Она была выставлена организациями, специализирующимися на поставках техники и запчастей. Современные трактора представили флагманы сельскохозяйственного машиностроения: Ростсельмаш, Кировец, Беларус и Уралец.

К юбилею  АПК региона подошел с достойными результатами. По итогам года крестьяне собрали рекордный за последние 10 лет урожай зерна и маслосемян— 2,5 млн тонн. Отмечен рост поголовья  крупного рогатого скота мясного направления. Реализуются инвестиционные проекты по строительству и модернизации молочно-товарных ферм.

6 февраля, 2023 - 16:15

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