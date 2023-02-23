В Кургане в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

В Кургане в День защитника Отечества, 23 февраля, состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню «Спасибо тебе, солдат». Память воинов, мужественно сражавшихся за свою Родину в разные периоды ее истории, почтили заместители губернатора Константин Ермаков и Наталья Кирилова, военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. В церемонии возложения участвовали представители силовых ведомств, ветеранских и общественных организаций, кадеты, юнармейцы и волонтёры.

«Есть одно незыблемое правило - любая война заканчивается миром. 23 февраля - это праздник верности Отчизне, долгу каждого военнослужащего перед Родиной. В далеком 1918 году в этот день молодая Красная армия разбила кайзеровские войска под Нарвой и Псковом. Сейчас наши российские Вооруженные Силы продолжают борьбу на территории специальной военной операции. Искренне всех поздравляю с Днём защитника Отечества. Желаю мирного неба над головой», - обратился участник специальной военной операции Владимир Мякотин.

От имени молодого поколения участников акции приветствовал ученик курганской школы № 23 имени 32-го запасного лыжного полка Данил Цепилов: «Наш девиз: «Мы отцов не забыли традиции! В нас живут их отвага и честь!». Летом 2022 года мне удалось стать участником патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». Именно там, прикоснувшись к святыням Сталинграда и Бреста, Москвы и Минска, Пскова и Витебска, Смоленска и Ржева, я глубже понял, какой ценой завоёвано счастье, осознал значимость героических подвигов солдат Победы, солдат армии великой страны. Сегодня я хочу особо обратиться к своим сверстникам. Мы живем в непростое время. Мы с вами - будущее России, и каждый из нас должен твёрдо помнить: «Если не я, то кто?». Будем же достойны памяти героев нашего великого народа!».