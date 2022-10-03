В Кургане в двойном пожаре в девятиэтажке огнеборцы спасли 9 человек

В Кургане по адресу пр. Конституции 77 б в одном из подъездов за сутки произошло два пожара. Первый вызов поступил 2 октября в 15.22, второй - в 00.37. В обоих случаях на место пожара выезжали специалисты СПСЧ имени А.И. Мамонтова и 16 пожарно-спасательной части, которые сработали оперативно, сообщает пресс-служба управления МЧС по Курганской области.

- Когда прибыли на вызов днем, то увидели густые клубы дыма, который шел из окон 4 этажа. Незамедлительно принял решение об эвакуации людей. Также отдал распоряжение установить автолестницу в окно 4 этажа, с чем грамотно и четко справился наш водитель. Далее по этой лестнице подавали ствол на тушение. В составе звена ГДЗС мы отправились на поиск пострадавших, очаг пожара был в коридоре общежития, горел диван. Весь этаж был заполнен густым дымом. Обнаруженных жильцов, совершенно не ориентировавшихся в пространстве, мы вывели с помощью масок спасаемого на свежий воздух. Дальше стучали по комнатам, обнаружили семью с одиннадцатимесячным ребенком. Они не могли из-за дыма выйти самостоятельно. Я взял плачущего малыша на руки и, аккуратно надев на его маленькое личико маску спасаемого, вынес в безопасное место. Когда ночью мы приняли вызов по этому же адресу сначала даже не поверили, но когда оперативно прибыли на место убедились , что пожар в этом же подъезде — только уже на первом этаже, в помещении кухни. Людей эвакуировали, возгорание ликвидировали, задымление убрали с помощью дымососа, - рассказал руководитель дежурной смены Артем Солонин.

По словам начальника караула 16 пожарно-спасательной части Олега Шабалина, при дневном пожаре людей выводили с верхних этажей, ночью спасли полуторагодовалого малыша с седьмого этажа, мать которого, растерявшись, металась по задымлённому коридору.

- Она очень обрадовалась, когда нас увидела. Я надел на ребенка маску спасаемого и вынес его из дома на руках. Малыш сначала плакал, но когда оказался в безопасном месте, быстро уснул, - сообщил Шабалин.

В пресс-службе добавили, что ночью был эвакуирован 21 человек, спасен 1 ребенок, днем — спасено 8 человек, из - них также один малыш. Причиной пожаров в обоих случаях стало неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Курганской области.

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