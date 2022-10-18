В Кургане в этом году высадят ещё более ста деревьев

Городской сад в этом сезоне уже украсили полторы тысячи саженцев деревьев и кустарников – хвойные и лиственные растения. В посадке активно принимали участие жители города, в числе которых были школьники, молодые семьи, общественники, сотрудники организаций и учреждений, пенсионеры и все, все, все.

«Когда мы узнали, что можно поучаствовать в облагораживании нашего любимого горсада, с радостью присоединились, - делится впечатлениями ученица прогимназии № 63 Елена Владимирова. - Дети получили незабываемые впечатления. Многие из них в первый раз узнали о том, как высаживать деревья, кустарники».

«Посадка деревьев в нашем городе ещё не завершена, - подчеркнула глава города Елена Ситникова. - Она будет продолжаться до 15 ноября. Питомники выдают нам саженцы только со сформировавшейся корневой системой, чтобы её не повредить. Работа подрядчику оплачивается только после того, как деревья прижились».

А ещё на территории городского сада сотрудники дирекции парков и скверов Кургана обустраивают и засевают газоны, чтобы всё здесь было красиво от весны до осени.

Озеленение города на особом контроле главы региона Вадима Шумкова.

Константин Сапунов. Фото Анастасии Пережегиной.

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