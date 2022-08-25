В Кургане в сентябре пройдёт межрегиональная промышленная выставка

В Кургане 7-8 сентября 2022 года по инициативе правительства Курганской области пройдет межрегиональная промышленная выставка-форум «КурганСпецПром-2022». Предприятия региона и соседних субъектов продемонстрируют свою продукцию и потенциал в области машиностроения и металлообработки, энергетики, фармацевтической, легкой и обрабатывающей промышленности. Подробности на официальном сайте курганспецпром.рф.

Цель выставки – построение новых кооперационных связей с производителями и предприятиями других регионов, что особенно важно в современных экономических условиях для реализации задач по импортозамещению.

Форум – это еще одна возможность привлечь на территорию региона новые перспективные инвестиционные проекты и инвесторов, готовых их реализовывать с нашей поддержкой, промышленным предприятиям – найти заказчиков из нефтегазовой и других отраслей производства», - рассказал директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

На площадках форума обсудят наиболее актуальные проблемы повышения экономической независимости и конкурентоспособности российских производителей, импортозамещения по компонентам и комплектующим, меры поддержки развития инноваций и промышленной модернизации, государственные программы поддержки бизнеса, экспорт продукции и другие важные темы.