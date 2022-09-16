В Кургане в уютной атмосфере вспомнили историю областной газеты

В этом году издательский дом «Новый мир» отмечает очередной юбилей. 105 лет назад, 6 сентября 1917 года по старому стилю, курганский читатель увидел первый номер газеты. 19 сентября Государственный архив социально-политической истории Курганской области (ГАСПИКО) собрал ветеранов издания.

В читальном зале за чашкой ароматного чая или кофе вспомнить историю областной газеты собрались бывшие главный редактор Татьяна Менщикова, заместитель главного редактора Павел Овсянников, заведующая отделом информации и репортажа Татьяна Маковеева, заместитель редактора Валентина Целоусова, директор Курганской областной универсальной научной библиотеки Наталья Катайцева и сотрудники ГАСПИКО.

«Архив — это всегда документы, всегда сохранение памяти. Сохранение памяти о событиях, которые происходили в нашей стране, в нашей области. И, конечно, это память о людях как великих, так и о самых простых. У нас есть фонд редакции областной общественно-политической газеты «Новый мир», начиная с 1917-1918 годов, и по настоящее время. С декабря 1917 года газета именовалась как «Известия Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». С января 1920 года это «Красный Курган», в июле 1959 года переименована в «Советское Зауралье» и с 1994 года это вновь общественно-политическая газета «Новый мир», - рассказала историю издания главный архивист сектора формирования архивных фондов Елена Свищева.

В фонде сохранились распорядительные документы о численном составе редакции, отчетные документы, которые охватывают период с 1982 по 1998 годы.

«Большой массив документов составляют письма читателей, опубликованные в газете. Это и воспоминания о Великой Отечественной войне, о людях, событиях в истории страны, отклики, размышления читателей. Они отражают политические и экономические изменения, происходившие в стране в этот период времени, и реакцию населения на них. Письма охватывают период с 1990 по 2018 года, в фонде имеются цветные, черно-белые фотографии 351 единица хранения, а в электронном виде 1022 единицы. Они наглядно иллюстрируют сухие текстовые документы», - поделилась начальник отдела использования документов и оказания госуслуг Наталья Бороденко.

Фотографии из фонда используются в выставках, проектах, а письма являются важным историческим источником для изучения истории Курганской области и страны.

«Я много лет работала в редакции заведующей отделом писем. У нас было заведено, что все письма мы обрабатывали и некоторые из них печатали. У меня под столом стояла огромная коробка. Раз в год ко мне приходили представители архива, забирали эту огромную коробку, в то числе и фотографии, а затем они мне приносили описи, что они взяли на хранение. Меня поражало, что на хранение отбирались и письма, которые у нас не публиковались. А сейчас я думаю, что для сохранения истории все письма важны», - подчеркнула ветеран редакции «Советского Зауралья» и «Нового мира» Татьяна Маковеева.

Познакомиться и поработать с фондом «Нового мира» можно по адресу: Курган, ул. Комсомольская. Контактный телефон: 8(3522)46-10-83. Официальный сайт.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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