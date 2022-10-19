В Кургане вечерней школе, где обучаются осуждённые,исполнилось 65 лет

Учреждению, в котором в Зауралье обучаются осужденные в период отбывания наказания, исполнилось 65 лет. С 1957 года основное образование в вечерней школе получили более 2400 осужденных, среднее – более 3000. В разное время выпускники поступали в высшие учебные заведения Москвы, Риги, Екатеринбурга и Челябинска.

Сейчас в школе обучаются 600 осужденных, сформированы классы с первого по двенадцатый. Преподавание ведется по 21 дисциплине. Помимо учебной деятельности, педагоги организуют для школьников творческие конкурсы, внеклассные мероприятия. В прошлом году впервые были проведены предметные олимпиады.

На торжественном мероприятии в честь 65-летия вспомнили историю школы, наградили лучших учителей и ветеранов.Директор образовательного учреждения Евгений Шевердин, поздравляя коллег, отметил, чтопедагогический состав школы не меняется уже около 10 лет.В нейтрудятся не только профессионалы педагогики и квалифицированные предметники, но прежде всего неравнодушные люди, заинтересованные в результатах своей работы.Преподавание в вечерней школе является для большинства учителей точкой роста, так как вовлечь в образовательный процесс взрослых граждан, совершивших преступления, зачастую выросших в социально неблагоприятных условиях, гораздо сложнее.

Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что сегодня в вечерней школе работают34 педагога, из них 25 человек имеют высшую квалификационную категорию, один учитель имеет ученую степень кандидата наук, пять педагогов удостоены звания «Почетный работник общего образования».

Начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Курганской области Константин Розонтреторов в своей речи подчеркнул, что история школы тесно связана с процессом становления воспитательной службы в уголовно-исполнительной системе. Он поблагодарил педагогов за организациюкультурных, познавательных, патриотических мероприятий в исправительных учреждениях, за большой вклад в подготовку осужденных к ресоциализации и формирование у них новых жизненных целей и ценностей.

Образование – общее, условия – особые.По мнению педагогов вечерней школы, это выражение очень точно отражает суть их работы.

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