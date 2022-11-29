В Кургане вновь установят белых мишек

Помните медведицу Софью Михайловну и медвежат Яшку, Тишку и Кнопку? Да-да, это те самые медведи, которые с первого взгляда влюбили в себя всех курганцев – и взрослых, и маленьких. В этом году они возвращаются на прежнее место встречи – на Троицкую площадь. Мэрия города обещает, что «Белые медведи СУЭНКО» будут радовать курганцев и гостей города до самой весны.

3 декабря в 19:00 кортеж с зажженными мишками отправится к Троицкой площади в сопровождении ГИБДД. Так, любимцы проедут от Дзержинского кольца до Машиностроителей, затем по улицам Пролетарская, Куйбышева, Ленина и, наконец, остановятся на Троицкой площади. Сразу же начнётся монтаж фигур.

На следующий день, 4 декабря, в 18:00 медведи будут ждать на встречу старых друзей. Малыши помогут зажечь светодиодное семейство. А со следующего дня фигуры будут включаться вместе с уличным освещением.

Помимо семейства медведей в композицию входят 11-метровая ель и три пирамиды. Белые мишки - часть новогоднего проекта СУЭНКО «Про.Свет». Энергетическая компания также изготавливает световые арки, которые в Зауралье объединили несколько населённых пунктов – арки выглядят, как порталы.

Фото Николая Пушилина.

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