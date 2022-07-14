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В Кургане вновь запустят прямые авиарейсы В Кургане вновь запустят прямые авиарейсы Москва-Курган-Москва

Полеты будет осуществлять авиакомпания «NordStar» на «Боинге-737-800» вместимостью 180 мест.

14 июля, 2022 - 16:00

Авиакомпания «NordStar» запускает рейсы Москва – Курган - Москва с 27 июля 2022 года.  Полеты будут выполняться три раза в неделю на воздушном судне «Боинг-737-800» вместимостью 180 пассажирских мест, из них 6 — бизнес-класс, сообщили в правительстве Курганской области.

С этого дня до 31 августа включительно рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Из Москвы (аэропорт «Домодедово») вылет в 8:50, прибытие в Курган в 13:50.

Вылет из Кургана в 15:00, прибытие в Москву в 14:30 (аэропорт «Домодедово»). 

С первого сентября рейсы из Кургана в Москву будут выполняться ежедневно.

Ранее редакция «Нового мира» сообщала, что авиакомпания Nordwind отменила прямые рейсы из Москвы в Курган с 17 июля. До столицы с этого времени можно было долететь только с пересадками в Сургуте и Санкт-Петербурге.

14 июля, 2022 - 16:00

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