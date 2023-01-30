В Кургане во дворе дома по улице Кремлева был сегодня обнаружен предмет, похожий на гранату

По данным УМВД России по Курганской области, информация об обнаружении подозрительного предмета по адресу: улица Кремлева, дом 8 зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. «Сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН «Скиф» Управления Росгвардии проведена соответствующая проверка. Обнаруженный предмет имеет отношение к категории пиротехнических средств. Эвакуация не проводилась», - сообщили в Центре управления регионом.

Руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по курганской области Елена Полякова уточнила: «Находкой оказалась пиротехническая страйкбольная граната, не содержащая взрывчатых веществ. Предмет передан следственно-оперативной группе».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.