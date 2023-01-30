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В Кургане во дворе дома по улице Кремлева был сегодня обнаружен предмет, похожий на гранату

Об этом сообщали очевидцы в городских пабликах в социальных сетях.

27 января, 2023 - 13:29

По данным УМВД России по Курганской области, информация об обнаружении подозрительного предмета по адресу: улица Кремлева, дом 8 зарегистрирована в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. «Сотрудниками полиции совместно с бойцами ОМОН «Скиф»  Управления Росгвардии проведена соответствующая проверка. Обнаруженный предмет имеет отношение к категории пиротехнических средств. Эвакуация не проводилась», - сообщили в Центре управления регионом.

Руководитель пресс-службы Управления Росгвардии по курганской области Елена Полякова уточнила: «Находкой оказалась пиротехническая страйкбольная граната, не содержащая взрывчатых веществ. Предмет передан следственно-оперативной группе».

 

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27 января, 2023 - 13:29

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