В Кургане восемь команд поборются в финале Школьной футбольной лиги

Восемь школьных команд Курганской области будут бороться за победу в финальном турнире II чемпионата Школьной футбольной лиги региона. Он пройдет в эти выходные, 8 и 9 октября, на стадионе «Центральный» имени В.Н. Брумеля в Кургане, сообщает региональный департамент образования и науки.

Торжественное открытие спортивного мероприятия - финального турнира II чемпионата Школьной футбольной лиги начнется 8 октября в 11:00. В течение двух дней юные футболисты из Макушинской средней школы, Петуховской школы №1, школы №56 и гимназии №47 г. Кургана, Шумихинской школы №4, Куртамышской школы №2, Песчано-Колединской, Макушинской и Шатровской школ покажут свое мастерство во время матчей, после чего будут названы победители.

В департаменте напомнили, что II чемпионат Школьной футбольной лиги Курганской области стартовал в мае это года в муниципалитетах. Всего в состязаниях приняли участие 92 школьные команды.

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