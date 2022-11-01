В Кургане воспитанники «Папиной школы» осваивают азы столярного дела

Участники проекта Курганской епархии «Папина школа» - сыновья вместе с папами - подготовили помещение для обустройства столярной мастерской, вынесли лишнюю мебель, установили станки.
Юноши изучили оборудование, прошли инструктаж по технике безопасности и принялись за работу. Они выпиливали и шлифовали пистолеты, рамки, домики, папы помогали мальчишкам.
В спортивном зале прошла тренировка. На занятии по духовно-нравственному воспитанию, которое провёл настоятель прихода – отец троих сыновей протоиерей Владимир Алексеев - ребята познакомились с жизнью и подвигами Ильи Муромца и Александра Невского, сообщили в пресс-службе епархии.
«Папина школа» действует на базе храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Кургана. Проект стал победителем второго конкурса малых грантов «Православная инициатива-2022» Фонда «Соработничество».
Фото пресс-службы Курганской епархии.
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