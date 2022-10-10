В Кургане воспитанники «Папиной школы» увидели, как доска превращается в красивое столярное изделие

Участники проекта «Папина школа» вместе со своими родителями побывали в мастерской «Дубрава» и увидели, как обычная доска превращается в красивое столярное изделие.

Руководитель мастерской и наставник проекта «Папина школа» Сергей Ульянов познакомил ребят с видами древесины, рассказал об этапах ее обработки и показал в действии работу деревообрабатывающих станков.

Ребята проявляли живой интерес, задавали много вопросов и сами опробовали работу ваймы, струбцины и краскопульта. Дети попробовали обрабатывать деревянные заготовки шлифовальными губками, а деревянные палочки в их руках вдруг превратились в шпаги, мечи, шашки и лошадки, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Проект «Папина школа» стал победителем второго конкурса малых грантов «Православная инициатива-2022» Фонда «Соработничество». Проект направлен на развитие технического творчества, физической подготовки, духовно-нравственного и патриотического воспитания ребят в возрасте 6-16 лет.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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