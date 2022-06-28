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В Кургане воспитанников детского дома учат правильно выбирать продукты для приготовления ужина

Изучать состав, обращать внимание на цену.

28 июня, 2022 - 10:30

В акции «Разумныйчек» в рамках проекта «Самостоятельнаяжизнь45» приняли участие воспитанники Центра помощи детям №1 города Кургана.

Две команды во главе с кураторами Ларисой Соколовой и Никитой Плотниковым, представителями партии «Единая Россия»,  побывали в супермаркете, чтобы выбрать продукты для полноценного семейного ужина.

Меню ребята выбрали сами. В магазине они старались экономично приобрести нужные продукты, обращая внимание на сроки годности, вес или объем товара, сравнивая ценники, изучая состав продуктов, сообщает vk.com/upr45.

Вторым этапом стало приготовление блюд. При подведении итогов дети пообещали организаторам, угостить друг друга готовым ужином.

Детский омбудсмен Алена Лопатина, вручая ребятам именные благодарности за участие в акции, отметила их старательность, сформированные навыки.

Акция уже прошла в четырёх из шести организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца летних каникул «Разумныйчек» побывает в селе Житниково и городеКатайске.

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28 июня, 2022 - 10:30

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